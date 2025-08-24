Россия будет вынуждена ужесточить и усилить удары по военным объектам на территории Украины в ответ на атаки беспилотников на атомные электростанции. Об этом изданию NEWS.ru заявили в Комитете Госдумы по обороне, подчеркнув, что такими провокациями Киев ставит под угрозу весь мир.

© Московский Комсомолец

Ранее сообщалось о пожаре на территории Курской АЭС из-за украинского БПЛА.

"Это может быть серьезная история, и нам придется жестче относиться к объектам ракетным, и вообще по Украине придется наносить более мощные удары", - сказал депутат.

Он отметил, что подобные атаки ВСУ на АЭС подвергают опасности весь мир и если мир себя защищать не хочет, то это обязана сделать Россия.

По мнению депутата, Украина выбрала тактику атак на критически важные объекты из-за своих неудач на фронте. Он также возложил часть ответственности на западных партнеров Киева, которые, по его словам, поощряют подобные действия.

Кроме этого парламентарий призвал усилить противовоздушную оборону ядерных объектов, посетовав, что коллективный Запад не хочет "отбирать у Зеленского спички".

Ранее пресс-служба Курской АЭС сообщила, что в ночь на 24 августа силами ПВО вблизи объекта был сбит украинский БПЛА. При падении и детонации был поврежден трансформатор.