Российские военные освободили Филию в Днепропетровской области.

© Вечерняя Москва

Об этом в воскресенье, 24 августа, сообщили в Министерстве обороны РФ.

— Подразделения группировки войск «Центр» в результате наступательных действий освободили населенный пункт Филия Днепропетровской области, — передает Telegram-канал ведомства.

Днем ранее, 23 августа, армия России освободила населенные пункты Клебан-Бык и Среднее в Донецкой Народной Республике.

20 августа стало известно, что российские военные освободили Новогеоргиевку в Днепропетровской области, а также Сухецкое и Панковку в ДНР. Освобождением Новогеоргиевки занимались подразделения группировки войск «Восток».

Ранее Верховную раду внесли законопроект о включении в состав Днепропетровской и Харьковской областей подконтрольных Киеву территорий ДНР и ЛНР, сообщила нардеп Анна Скороход.

Подполковник в отставке Дэниэл Дэвис также заявил, что Россия продолжает успешное продвижение в сторону Красноармейска, что может привести к его скорой потере для украинской армии.