ВС РФ освободили Филию в Днепропетровской области
Российские военные освободили Филию в Днепропетровской области.
Об этом в воскресенье, 24 августа, сообщили в Министерстве обороны РФ.
— Подразделения группировки войск «Центр» в результате наступательных действий освободили населенный пункт Филия Днепропетровской области, — передает Telegram-канал ведомства.
Днем ранее, 23 августа, армия России освободила населенные пункты Клебан-Бык и Среднее в Донецкой Народной Республике.
20 августа стало известно, что российские военные освободили Новогеоргиевку в Днепропетровской области, а также Сухецкое и Панковку в ДНР. Освобождением Новогеоргиевки занимались подразделения группировки войск «Восток».
Ранее Верховную раду внесли законопроект о включении в состав Днепропетровской и Харьковской областей подконтрольных Киеву территорий ДНР и ЛНР, сообщила нардеп Анна Скороход.
Подполковник в отставке Дэниэл Дэвис также заявил, что Россия продолжает успешное продвижение в сторону Красноармейска, что может привести к его скорой потере для украинской армии.