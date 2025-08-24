Бородай разгромил миф о новой ракете Украины

Бывший председатель Совета министров ДНР, депутат Госдумы, командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса российских сил в зоне проведения СВО Александр Бородай, комментируя сообщение о появлении у Киева новой дальнобойной ракеты "Фламинго", заявил, что переломить ход боевых действие это оружие не сможет.

"Переломить ход боевых действий и основную тенденцию хода боевых действий, конечно, ни одна из этих [ракет] не сможет. Не выигрываются войны ракетным вооружением", - приводит ТАСС слова Бородая.

Он напомнил, что это уже было доказано опытом данного конфликта.

По мнению Бородая, устойчивый перевес российским силам на фронте обеспечивает не чудо-оружие, а «множество солдат на поле боя, работа артиллерии, работа расчетов БПЛА и пехоты». Он уточнил, что ракета подобного класса не будет использоваться в непосредственной зоне боевых действий.

В заключение Бородай подчеркнул, что в сфере ракетных вооружений Россия имеет «колоссальное превосходство» над своими противниками, включая западные страны.