Генерал раскрыл неожиданное место запуска дронов по порту Усть-Луга

Военный эксперт генерал-майор авиации Сергей Липовой ответил на вопрос о том, откуда ВСУ могли запустить дроны по порту Усть-Луга в Ленинградской области.

"Они могут запускать из Прибалтики", - сказал эксперт в интервью порталу News.ru.

Генерал объяснил, что это сейчас для украинцев хороший плацдарм, которые они используют для таких акций. Липовой также предположил, что Россия сделает соответствующие выводы из произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Кенгисепском районе были сбиты более десяти украинских БПЛА. При этом падение обломков вызвало пожар на территории нефтетерминала. На место был экстренно направлен пожарный поезд, который везет более 183 тонн воды и 5 тонн пенообразователя.