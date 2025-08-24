В Норвегии раскрыли сумму, выделенную на ПВО для Украины

Власти Норвегии выделили порядка 7 млрд крон (55,5 млрд рублей) на комплексы противовоздушной обороны Patriot для Украины, поставки в республику будут идти из Германии. Об этом пишет пресс-служба Минобороны королевства на официальном сайте.

Ранее сообщалось, что ФРГ является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США: с начала вооруженного конфликта Германия предоставила Киеву разного рода помощь на сумму более €40 млрд (3,7 трлн рублей).

«Норвегия выделяет около 7 млрд крон [55,5 млрд рублей] на противовоздушную оборону [для ВСУ]. ПВО будет поставляться из Германии на Украину», — отметили в пресс-службе.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заметил, что Осло и Берлин тесно сотрудничают, совместно поддерживают Украину, помогают ей защищаться от воздушных атак.

В Минобороны заметили, что Норвегия также участвует в закупке радаров ПВО у немецкого производителя Hensoldt и систем ПВО Kongsberg.