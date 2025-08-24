В США раскрыли, при каких условиях Украина сама уйдет с Донбасса

Украина согласится на условие вывести свои войска с подконтрольной ей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности, подкрепленные в том числе США. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на экспертов и аналитиков.

Как пишет газета, Россия, настаивая на выводе ВСУ с Донбасса ради остановки огня, занимается «политическим торпедированием» Владимира Зеленского. По словам экс-главы МИД Украины Вадима Пристайко, «это отравленная пилюля, которую Украине придется проглотить».

Опрошенные украинские чиновники и политологи заявили, что Зеленский сможет пойти на это только при условии гарантий безопасности, подкрепленных в том числе и США.

«Но гарантии должны быть прочными, например, с использованием европейского контингента и американской авиационной поддержки, что удержит Россию от будущих атак», — говорится в тексте.

На сегодняшний день Украина попала в ситуацию, когда может согласиться на уступку территорий «в обмен на мирное соглашение, которое принесет Украине западные гарантии безопасности», сообщает NYT.

В Раде нашли способ не отдавать России часть Донбасса

До этого Дональд Трамп после встречи с Владимиром Путиным на Аляске 15 августа сообщил о предложении Москвы заморозить линию фронта в Запорожской и Херсонской областях в обмен на вывод украинских войск с территории Донбасса. Американская газета The Wall Street Journal выяснила, что гарантии безопасности для Украины будут включать четыре компонента: контроль за прекращением боевых действий, военное присутствие, противовоздушную оборону и вооружение.