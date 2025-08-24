Пожарный поезд направили на тушение пожара на терминале НОВАТЭК в Ленобласти

В район порта Усть-Луга в Ленинградской области направили пожарный поезд для тушения пожара на терминале НОВАТЭК. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Октябрьскую железную дорогу (ОЖД). "В составе поезда более 183 тонн воды и 5 тонн пенообразователя", — указали представители ОЖД. В компании также пояснили, что на движение пассажирских поездов ситуация не влияет. Угрозы объектам инфраструктуры ОАО "РЖД" нет. Пожар на терминале НОВАТЭК в районе порта Усть-Луга возник в результате падения обломков одного из беспилотников, атаковавших регион. Всего было сбито девять БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет. Всего за прошедшую ночь над регионами РФ средства ПВО сбили 95 украинских беспилотников. БПЛА были перехвачены в Брянской, Тверской, Калужской, Орловской, Тамбовской, Новгородской, Белгородской, Ростовской, Курской, Смоленской, Самарской, Ленинградской областях, а также в республиках Крым и Татарстан.