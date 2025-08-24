Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал Россию «извечным врагом» и пообещал, что Украина «никогда не покорится».

© Газета.Ru

Публикация по случаю Дня независимости республики появилась в его Telegram-канале.

«Уже двенадцатый год воюем за нашу свободу. Четвертый год отражаем полномасштабное вторжение. Украинский народ никогда не покорится и не отдаст своей независимости», — написал Сырский.

По его словам, настоящая независимость невозможна без сильной армии. Главком ВСУ также выразил уверенность, что Украина сможет отстоять ее. К своей публикации он прикрепил несколько националистических лозунгов.

Сибига назвал «краеугольный камень безопасности Европы»

До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал независимость республики краеугольным камнем безопасности Европы и будущего свободы во всем мире. Он поблагодарил союзников Киева за поддержку и подчеркнул, что это единство «имеет основополагающее значение для торжества истины и справедливости».