На Курской АЭС произошло возгорание после атаки беспилотника

На Курской АЭС утром в воскресенье произошло возгорание после атаки беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Росэнергоатома.

По данным компании, в результате падения и последующей детонации БПЛА был поврежден трансформатор собственных нужд, что привело к разгрузке третьего энергоблока станции на 50%. Пожарные расчеты оперативно ликвидировали локальное возгорание. Пострадавших нет.

В компании уточнили, что на момент происшествия третий энергоблок продолжал работу, но с пониженной нагрузкой. Четвертый энергоблок находился в плановом ремонте, а первый и второй функционировали в режиме без генерации. Отмечается, что радиационный фон на территории станции и в прилегающих районах оставался в пределах естественных значений и не изменялся.

Согласно официальным данным, беспилотник, атаковавший энергоблок, был уничтожен в 0:26 по московскому времени. В ведомстве подчеркнули, что благодаря слаженной работе персонала и оперативному реагированию экстренных служб угрозы для населения и окружающей среды не возникло.