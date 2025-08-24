В России за ночь сбили 95 украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 95 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

БПЛА были перехвачены в Брянской, Тверской, Калужской, Орловской, Тамбовской, Новгородской, Белгородской, Ростовской, Курской, Смоленской, Самарской, Ленинградской областях, а также в республиках Крым и Татарстан.

В Ленинградской области в результате атаки дронов произошло возгорание на терминале НОВАТЭК. По предварительной информации, пострадавших нет. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что над портом Усть-Луга сбили 10 беспилотников.

В Самарской области БПЛА ВСУ атаковали промышленное предприятие в Сызрани.

В районе Курской АЭС при падении сбитого дрона произошел взрыв, в результате чего загорелся трансформатор.