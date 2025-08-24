Военные раскрыли новую роль снайперов в современном конфликте

Российские снайперы в зоне специальной военной операции значительно расширили спектр задач, адаптируясь к современным условиям боевых действий.

Как рассказал РИА Новости снайпер Ленинградского гвардейского полка с позывным "Саныч", помимо традиционного уничтожения живой силы противника, они теперь обеспечивают прикрытие штурмовых групп от беспилотных летательных аппаратов, поражая дроны на значительных дистанциях из снайперских винтовок.

Военнослужащий отметил, что приоритетными целями остаются группы противника во время перемещения по открытой местности в периоды ротации — поздним вечером или ранним утром, когда осуществляется смена личного состава на позициях или доставка боеприпасов и провизии. Снайперы организуют засады в местах вероятного прохождения таких "караванов".

