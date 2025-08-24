Силы ПВО сбили 4 дрона в Кингисеппском районе Ленобласти

В Кингисеппском районе Ленинградской области силы противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. Он добавил, что также над портом Усть-Луга уничтожено 10 БПЛА.

Обломки одного сбитого беспилотника стали причиной пожара на терминале НОВАТЭК. В регионе введен режим опасности атаки БПЛА. Власти рекомендуют жителям оставаться дома, а тем, кто оказался на улице, — как можно скорее укрыться. Накануне дроны уже атаковали область: тогда их сбили в Киришах и Гатчине.

23 августа из-за налета беспилотников ограничения на взлеты и посадки ввели в аэропорту Пулково — впервые за последние 20 дней. Было задержано более 80 рейсов, в том числе в Анталью, Баку и Ереван. Пассажирам рекомендовали не приезжать в терминал заранее. В тот же день ПВО отразила атаки не только над областью, но и в двух районах Санкт-Петербурга. Жителям города впервые поступили предупреждения МЧС о возможной атаке БПЛА.