Беспилотники атаковали предприятие в российском городе

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали промышленное предприятие в Сызрани. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Согласно предварительным данным, результате атаки беспилотников погибших и пострадавших нет.

Украинские БПЛА атаковали Брянск

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на протяжении нескольких часов непрерывно атакуют Сызрань в Самарской области. Уточняется, что на протяжении этого времени в городе слышно сирену, прогремело свыше 20 взрывов.

Первые данные о взрывах в Сызрани поступили около 05:00 по московскому времени.