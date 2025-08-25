Российские беспилотные летательные аппараты в Сумской области не дают возможность украинским войскам провести ротацию. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах РФ.

По словам собеседника агентства, на Сумском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются провести ротацию и вывести на восполнение потерь части 47-й отдельной механизированной бригады.

Но интенсивная работа российской авиации и расчетов FPV-дронов существенно затрудняют действия противника. Отходящие части ВСУ попадают под огневое воздействие и несут еще большие потери. 24 августа стало известно, что операторы дронов "Южной" группировки российских войск уничтожили группу пехоты ВСУ в районе Звановки в Донецкой народной республике.

В этот же день российские беспилотные летательные аппараты уничтожили полевой склад и пункт управления дронами ВСУ.