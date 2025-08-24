Силы ПВО сбили девять беспилотников над российским регионом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 24 августа попытались атаковать Смоленскую область. Атаки были успешно отражены, рассказал губернатор региона Василий Анохин в Telegram-канале.

«Благодаря работе наших военнослужащих пострадавших нет», — рассказал чиновник, добавив, что также не зафиксировано и разрушений на земле. Он отметил, что на места падения обломков выдвинулись оперативные службы.

Анохин также напомнил местным жителям, что нельзя приближаться к обломкам беспилотников в случае их обнаружения. Вместо этого следует сразу проинформировать о находке экстренные службы.

Ранее сообщалось, что над Брянской областью уничтожили 21 беспилотник.