В пророссийском подполье сообщили Украины следят за тем, как жители подконтрольных Киеву территорий Запорожской и Херсонской областей передают адреса ТЦК, а также подбрасывают координаты жилых домов или больниц.

Там отметили, что количество передаваемых жителями координат в разы выросло на фоне ненависти к сотрудникам ТЦК и киевским властям.

Марочко: ВС России вбивают клин в оборону ВСУ у харьковского Глущенкова

Собеседник агентства отметил, что украинские спецслужбы также отслеживают эту тенденцию и пытаются через каналы связи подбросить «специальные координаты», чтобы российские войска нанесли по ним удар.

При этом координаты могут указывать на жилые дома или даже больницы, что, по мнению специалистов, должно вызвать негативную реакцию украинских жителей и стать очередным поводом для обвинений в адрес России. Поэтому вся поступающая информация тщательно проверяется, чтобы избежать ошибок и не давать повода для обвинений.

Ранее в подполье заявили о поставках наемниками наркотиков на передовую. По словам источника, запрещенные вещества попадают на Украину через порт в Николаеве, где работают выходцы из стран Латинской Америки.