Губернатор Руденя: силы ПВО сбили два дрона над Тверской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны РФ уничтожили два беспилотных летательных аппарата над территорией Тверской области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя, передает пресс-служба областного правительства. Воздушные цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы.

"Губернатор Игорь Руденя сообщил: над территорией Тверской области силами ПВО министерства обороны сбито два БПЛА. Пострадавших и разрушений нет", — говорится в сообщении.

Параллельно опасность атаки БПЛА объявлена в Дагестане и Северной Осетии. Вечером 23 августа в Минобороны России сообщили, что российские системы ПВО за несколько часов уничтожили 57 украинских беспилотников над территорией страны. Ночью атаки на российские регионы продолжились.

Так, над Брянской областью был сбит 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.