Группировка "Юг" за сутки уничтожила 23 пункта управления дронами
Подразделения группировки войск "Юг" за минувшие сутки ликвидировали 23 пункта управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев, передает ТАСС. Поражение целей было осуществлено огнем артиллерии и ударами с беспилотников.
"Артиллерией и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 23 пункта управления беспилотными летательными аппаратами", — сказал Астафьев.
23 августа подразделения "Южной" группировки Вооруженных сил России (ВС РФ) освободили населенный пункт Клебан-Бык в Донецкой народной республике (ДНР). В этот же день группировка российских войск "Запад" нанесла поражение формированиям пяти подразделений ВСУ в различных районах Харьковской области и Донецкой народной республики, противник потерял более 230 военнослужащих.