Подразделения группировки войск "Юг" за минувшие сутки ликвидировали 23 пункта управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев, передает ТАСС. Поражение целей было осуществлено огнем артиллерии и ударами с беспилотников.

"Артиллерией и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 23 пункта управления беспилотными летательными аппаратами", — сказал Астафьев.

23 августа подразделения "Южной" группировки Вооруженных сил России (ВС РФ) освободили населенный пункт Клебан-Бык в Донецкой народной республике (ДНР). В этот же день группировка российских войск "Запад" нанесла поражение формированиям пяти подразделений ВСУ в различных районах Харьковской области и Донецкой народной республики, противник потерял более 230 военнослужащих.