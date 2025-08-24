Марочко: силы РФ вбивают клин в оборону ВСУ у харьковского Глущенкова

Марочко: ВС России вбивают клин в оборону ВСУ у харьковского Глущенкова
Российские военные, продвигаясь по разным направлениям у населённого пункта Глущенково Харьковской области, вбивают клин в оборону ВСУ.
Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, отметив, что украинское командование перебросило к Глущенково «довольно серьёзную» группировку войск.
В связи с этим, по данным ТАСС, российские подразделения «сосредоточились не на продвижении, а на уничтожении сил и средств противника в районе данного населённого пункта».
Ранее Марочко рассказал, что ВС России выбили ВСУ почти со всех рубежей на востоке от Соболевки.
Также, по его словам, российские военные закрепились на западе Константиновки в ДНР.