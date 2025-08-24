Марочко: силы РФ вбивают клин в оборону ВСУ у харьковского Глущенкова

Российские военные, продвигаясь по разным направлениям у населённого пункта Глущенково Харьковской области, вбивают клин в оборону ВСУ.

Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, отметив, что украинское командование перебросило к Глущенково «довольно серьёзную» группировку войск.

В связи с этим, по данным ТАСС, российские подразделения «сосредоточились не на продвижении, а на уничтожении сил и средств противника в районе данного населённого пункта».

Ранее Марочко рассказал, что ВС России выбили ВСУ почти со всех рубежей на востоке от Соболевки.

Также, по его словам, российские военные закрепились на западе Константиновки в ДНР.