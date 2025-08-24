На Украине полицейского уволили за помощь инвалиду после издевательств ТЦК

Полицейский из украинского города Ужгород был уволен после помощи инвалиду, пострадавшему от действий сотрудников местного военкомата.

Как сообщает издание "Страна.ua", офицер Иван Белецкий способствовал обнародованию видео с фактами издевательств над ветераном ВСУ, что позволило пострадавшему добиться официальных извинений от территориального центра комплектования.

Однако после этого против самого полицейского было инициировано служебное расследование, закончившееся его увольнением. Кроме того, согласно публикации, адвоката Белецкого задержали по обвинению в "нарушении воинского учета", отменили ему отсрочку и мобилизовали, а во время нахождения в военкомате ему сломали ребро.

