WSJ: США блокируют использование Киевом дальнобойного оружия для ударов по России
Пентагон несколько месяцев блокирует использование Украиной дальнобойного оружия для ударов вглубь территории России.
Такое заявление опубликовала газета The Wall Street Journal.
«По словам официальных лиц США, Пентагон в течение нескольких месяцев блокирует использование Украиной ракет большой дальности для нанесения ударов по территории России...», — говорится в статье.
По информации издания, удары американскими дальнобойными системами ATACMS не наносятся с конца весны.
В Politico ранее писали, что, по мнению Трампа, Киеву придётся пойти на условия России.