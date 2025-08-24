Комбриг 127-й отдельной бригады территориальной обороны Украины майор Олег Черкашин уехал на праздник в Харьков, пока его бригада несёт потери на Волчанском направлении.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Уточняется, что Черкашин был замечен на праздничных мероприятиях в честь дня города Харькова.

Ранее в агентстве отмечали, что командование 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ не хочет вывозить раненых с поля боя.