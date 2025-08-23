Названа причина крушения украинского МиГ-29

Украинский истребитель МиГ-29 могли поразить осколки дрона «Герань», который он пытался сбить, рассказал журналистам газеты «Аргументы и факты» заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.

По данным издания, в ночь на 23 августа на Украине при заходе на посадку потерпел крушение истребитель МиГ-29. В результате инцидента погиб пилот истребителя — майор Сергей Бондарь.

«Пилот МиГ-29 мог не рассчитать скорость, расстояние пуска ракеты, когда сбивал наши «Герани», и осколки беспилотника поразили истребитель», — пояснил Попов.

Генерал заметил, что в настоящее время на Украине каждый летчик на счету. Он добавил, что на фоне этого гибель МиГ-29 с пилотом — «это катастрофа для украинских ВВС».

Ранее сообщалось, что истребитель F-16 ВСУ был подбит во время ночной российской атаки. Летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко не успел катапультироваться и погиб.