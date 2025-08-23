Средства ПВО перехватили и уничтожили 32 БПЛА над регионами России

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 32 беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины над регионами страны.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны России, вражеские дроны были перехвачены и уничтожены в период с 14:00 до 17:00 мск.

Отмечается, что над Калужской областью уничтожили десять беспилотников, над Брянской областью — семь, над Новгородской областью — пять.

Над Ленинградской, Тверской и Смоленской областями уничтожили четыре, три и два БПЛА соответственно. Ещё один дрон сбили над Тульской областью.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области атака вражеских беспилотников привела к задержке 13 поездов.