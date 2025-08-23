В настоящее время ситуация в Волчанске Харьковской области остается крайне сложной. Об этом РИА Новости сообщил глава пророссийской администрации региона Виталий Ганчев.

«Ситуация там остается крайне сложной, но, тем не менее, нашим ребятам удается удерживать эти позиции. Это происходит, в общем-то, не только сейчас, когда подтянулись определенные резервы», — сказал глава пророссийской администрации.

Ганчев добавил, что российские войска часто срывают ротацию военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), не дают им пополнять свои резервы и подвозить боеприпасы.

9 августа военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военные взяли в огневой мешок группировку ВСУ, дислоцированную под Волчанском. По его словам, в военнослужащие Вооруженных сил России занимаются уничтожением живой силы украинской армии и зачисткой лесистой местности.