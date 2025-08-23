На Украине опровергли сообщения о гибели сына советского маньяка Андрея Чикатило Юрия на фронте. Об этом заявляет украинское издание «Общественное» со ссылкой на территориальный центр комплектования (ТЦК; аналог военкоматов на Украине) Слободского района города Харькова.

По данным издания, мужчина на самом деле не был мобилизован в зону проведения специальной военной операции (СВО) и имеет хронические заболевания, из-за которых не планирует проходить службу в украинской армии.

21 августа сообщалось, что сын маньяка Андрея Чикатило Юрий, который якобы воевал на стороне Вооруженных сил Украины, был убит в зоне СВО.

Об исчезновении сына Чикатило стало известно в апреле. Тогда также сообщалось, что мужчина мог попасть под массированный удар в Харьковской области.