Подразделения группировки российских войск «Центр» заняли населенный пункт Филия Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

Также солдаты группировки нанесли поражение формированиям механизированных, штурмовой, егерской бригад ВСУ, бригады морпехов, теробороны и нацгвардии на территории Донецкой народной республики. Ими уничтожены также два склада боеприпасов, добавили в МО РФ.

Накануне сообщалось, что Российская армия за сутки взяла под контроль Среднее и Клебан-Бык в Донецкой народной республике.

В пятницу Минобороны объявляло, что Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Катериновка в ДНР.