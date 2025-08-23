Российские военные пешком вошли в населенный пункт Клебан-Бык в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил РИА Новости боец 103-го полка «Южной» группировки войск Вооруженных РФ с позывным «Симба».

«На этом направлении (Константиновском — прим. ред.) пешими группами заходим. Мотоциклы, в данный момент, не используем, потому что не тот ландшафт, чтобы использовать какой-то мотоцикл», — сказал боец.

По его словам, легкая техника используется для доставки провизии пехоте.

Также «Симба» рассказал, что оборону в поселке Клебан-Бык удерживали военнослужащие украинского националистического батальона «Азов»* (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Он добавил, что уровень подготовки украинских войск на этом участке фронта был ниже, чем на других направлениях.

Другой боец 103-го полка с позывным «Пенза» заявил, что Клебан-Бык сдал элитный украинский спецбатальон беспилотных летательных аппаратов «Птицы Мадьяра», который состоит из опытных, обучаемых на Западе дроноводов.

Сегодня Минобороны РФ сообщило, что подразделения «Южной» группировки войск ВС РФ освободили Клебан-Бык в ДНР.