Экипаж БТР с флагами РФ и США опроверг слухи о своей гибели

Наделавший шуму вояж по переднему краю американского БТР M113 см флагами России и США был предпринят, чтобы подразнить противника.

Все удалось - ролик завирусился, экипаж прославился, украинские СМИ подняли вой.

"Мы ехали на разведку, смотрели пути подъезда. Ехать планировали на трофейном БТР М113. В нем мы нашли оставленный украинцами американский флаг и предложили командиру: давайте прицепим - бронетранспортер ведь американский. Командир одобрил", - рассказал командир дерзкой разведгруппы.

Военные передают привет украинским и западным журналистам - тем, кто пытался уверить свою аудиторию, что американский флаг пририсовал ИИ. Или что экипаж наглецов погиб в ходе своей выходки.