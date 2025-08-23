Зеленский раскрыл, когда будут готовы предложения по гарантиям безопасности Украине

Команды Украины, США и Европы должны подготовить предложения по гарантиям безопасности Киеву в ближайшие дни. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский президент Владимир Зеленский по итогам разговора с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом.

«Обсудили гарантии безопасности. Сейчас команды Украины, США, европейских партнеров работают над их архитектурой. Все наработки будут готовы в ближайшие дни. Говорили о том, как Нидерланды могут увеличить свою вовлеченность в этот процесс и помочь с обеспечением безопасности», — написал украинский лидер.

Несколькими часами ранее первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица сообщил, что первый проект гарантий безопасности для республики могут подготовить уже к началу следующей недели.

Соединенные Штаты считают, что Европа должна взять на себя ведущую роль в вопросе обеспечения гарантий безопасности для Украины, сообщил телеканал CNN. При этом Вашингтон не исключает, что американские пилоты могли бы принять участие в патрулировании воздушного пространства Украины. В НАТО заявляют, что будут укреплять ВСУ даже после завершения СВО. В свою очередь Россия выступает против любых гарантий безопасности, которые будут представлять угрозу Москве. О каких гарантиях идет речь и почему этот вопрос так важен для России — в материале «Газеты.Ru».