ВС России нанесли удар «Искандерами» и «Геранями» по позициям ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские войска нанесли групповой ракетный и авиационный удар «Искандерами», «Геранями» и ФАБ-500 по пунктам временной дислокации украинских оккупантов в Донецкой Народной Республике.

Отмечается, что было уничтожено более 600 украинских боевиков, четыре РСЗО, танк и другая боевая техника.

ВС РФ нанесли поражение предприятию ВПК Украины

Отдельно отмечается, что был уничтожен командный пункт.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска поразили объекты военно-промышленного комплекса Украины.