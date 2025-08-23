В НАТО назвали объём средств на вооружение для Украины

В 2025 году намерены оказать поддержку на 50 миллиардов долларов. Это сумма аналогична той, которую выделяли в 2024-м, заявил председатель военного комитета Североатлантического альянса Джузеппе Каво Драгоне. В интервью изданию Corriere della Sera он напомнил, что около 40 дней назад вместе с президентом США Дональдом Трампом и его советниками создали список приоритетных украинских потребностей. Драгоне отметил, что союзники, «которые готовы принять участие в программе, не входящие ни в ЕС, ни в НАТО, финансируют поставки американского оружия, которое быстро доставляется в Киев». «На сегодняшний день по программе PURL было отправлено оружия на сумму 1,5 миллиарда долларов», — подчеркнул председатель военного комитета.