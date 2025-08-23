Над регионами России уничтожили 13 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО сбили беспилотники в период с 09:30 до 12:00 мск, уточнили в ведомстве. Там добавили, что 12 БПЛА уничтожены над территорией Брянской области и один — в Калужской области.

Ранее Росавиация сообщила о введении ограничений в аэропорту Калуги. Воздушная гавань не принимала и не отправляла самолёты.

Официальный представитель ведомства Артём Кореняко подчёркивал, что особый режим необходим для обеспечения безопасности полётов гражданских лайнеров.