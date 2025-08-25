Китай раскрыл свою позицию по отправке миротворцев на Украину

Пекин не планирует отправлять миротворцев на Украину в рамках будущих гарантий безопасности. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает ТАСС.

«Соответствующая информация не соответствует действительности. Позиция Китая по украинскому вопросу ясна и последовательна», — сказал он, комментируя публикацию в СМИ о якобы готовности КНР отправить своих военных на Украину.

Ранее издание Welt со ссылкой на источники в китайских правительственных кругах сообщило о якобы готовности Пекина отправить свои миротворческие силы на Украину в случае, если их развертывание будет осуществлено на основе мандата Организации Объединенных Наций (ООН).