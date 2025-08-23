В НАТО рассказали, будут ли размещать контингент на Украине

В НАТО не обсуждают отправку военного контингента на Украину, «даже намеков на это пока нет». Об этом в интервью Corriere della Sera заявил председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне.

© CC BY 2.0 / NATO /

В интервью представителю НАТО задали такой вопрос:

«Украинцы утверждают, что в число гарантий безопасности должно входить присутствие на их территории контингентов союзных стран. Россия категорически против. Сложности в этом плане остаются огромными, не так ли?».

Драгоне ответил, что в НАТО отправка войск на Украину не обсуждалась.

«Эти темы являются частью международной политики и переговоров с Москвой. Но мы в НАТО абсолютно не говорили об этом, даже намеков и акцентов на это не было», — сказал он.

По его словам, обсуждать вопросы о «наземных квотах» стран-членов НАТО на Украине «по меньшей мере преждевременно». Вопрос о квотах затрагивался только отдельными странами, но «он остается в зачаточном состоянии».

Драгоне отметил, что в гарантиях безопасности, определяемых политиками, должны быть прописаны все детали, если на Украине появятся иностранные войска.

«Например: кто на местах решает, россияне или украинцы нарушили договоренности? Кто составляет правила ведения боевых действий? Какая территория должна охраняться? Солдаты должны только следить или еще и обороняться, и в данном случае, с помощью какого оружия? Ничего из этого сейчас не определено», — сказал председатель Военного комитета.

Он добавил, что НАТО по-прежнему «привержена защите в первую очередь граждан своих государств-членов».