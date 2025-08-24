Ракеты "Фламинго" украинского производства не помогут Киеву переломить ситуацию в зоне СВО. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы Александр Бородай. "Переломить ход боевых действий и основную тенденцию хода боевых действий, конечно, ни одна из этих [ракет] не сможет. Не выигрываются войны ракетным вооружением, и это уже как раз опытом этой войны доказано", - заявил Бородай. Парламентарий отметил, что ход боевых действий идет в пользу России и дает ВС РФ устойчивый перевес. Речь идет о числе военнослужащих, работе артиллерии, БЛПА и пехоты, указал он. Ракета "Фламинго" не будет использоваться в зоне боевых действий, уточнил Бородай. Он также отметил преимущество ракетного вооружения России над западными аналогами. До этого президент Украины Владимир Зеленский назвал дальнобойную ракету "Фламинго" большим успехом и анонсировал ее массовое производство. Зеленский заверил, что испытания ракеты уже прошли, и она "самая успешная", которая сегодня есть у Украины. Он подчеркнул, что она может пролететь 3000 километров.