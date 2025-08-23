Стало известно о катастрофе с истребителем МиГ-29 на Украине

На Украине ночью потерпел крушение истребитель МиГ-29. Об этом в субботу, 23 августа, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По информации ведомства, самолет разбился при заходе на посадку после выполнения боевого задания.

В результате трагедии погиб пилот — майор Сергей Викторович Бондарь, 1979 года рождения.

В ВСУ отметили, что причины авиакатастрофы в настоящее время выясняются, передает «Российская газета».

