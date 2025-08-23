В США заговорили о решении конфликта на Украине только военным путем

Россия одерживает победу в СВО, исход конфликта будет решен военным путем. С таким мнением на YouTube-канале блогера Эндрю Наполитано выступил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«(Санкции – «Газета.Ru») больше не имеют значения. <…> Этот вопрос будет решаться на поле боя», — подчеркнул он.

Учитывая это, победа России неминуема и является вопросом времени, добавил Миршаймер.

Президент США Дональд Трамп заявил, что вероятная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может оказаться безрезультатной. Он признал, что оба лидера «не очень хорошо уживаются друг с другом», но «чтобы танцевать танго, нужны двое». Глава Белого дома не исключил введение масштабных санкций из-за ситуации вокруг Украины, а также похвалил Путина на совместной фотографии и неожиданно допустил приезд российского лидера в США на чемпионат мира по футболу. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Зеленский 22 августа заявил о готовности встретиться с Путиным, однако выразил предпочтение сразу трехстороннему формату с участием Трампа. Глава МИД России Сергей Лавров в беседе с NBC уточнил, что российско-украинский саммит при участии двух лидеров пока не запланирован.

Ранее Путин назвал залог восстановления российско-американских отношений.