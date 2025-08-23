Польский наемник перешел на сторону ВС России и рвется бой с ВСУ

Польский наемник перешел на сторону России и вступил в ряды ее вооруженных сил. Об этом РИА Новости рассказал боец добровольческого батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Лютик", сформированного из бывших военнослужащих ВСУ.

Он не стал уточнять, при каких обстоятельствах поляк попал в его подразделение, но заверил, что новобранец уже рвется в бой.

"Он, как и мы, против нацизма, фашизма. Говорит, что у него в Польше во времена Великой Отечественной войны нацисты вели себя ужасно, но забыли это. Поэтому, скажем, он пришел сюда бороться именно вот с этим", - сообщил "Лютик".

Сейчас польский доброволец проходит боевую подготовку и слаживание. Также выполняет гуманитарные миссии в прифронтовой зоне и помогает эвакуировать раненных бойцов.

"Он разделяет наши взгляды, нашу идеологию нашего батальона, поскольку, как и мы, был обманут", - завершил рассказ "Лютик".

Ранее появилось видео, как боец батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Альтаир" после четырех лет разлуки смог воссоединиться со своей семьей в ДНР. Родной дом он покинул в 2021 году, отправившись в Киев на заработки. А после начала СВО против своей воли оказался в рядах ВСУ. Российский плен стал для него единственной возможностью вернуться на родину.