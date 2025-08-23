Согласно информации из российских силовых структур, Вооруженные силы Украины выводят с харьковского направления элитные подразделения, включая 92-ю и 82-ю отдельные десантно-штурмовые бригады, а также 47-ю отдельную механизированную бригаду. Их позиции заняты силами территориальной обороны.

Как сообщил собеседник ТАСС, вероятной причиной отвода этих частей является необходимость их доукомплектования личным составом и вооружением. Предполагается, что после восстановления боеспособности эти бригады могут быть использованы для новой попытки прорыва фронта.

Ранее поступали сообщения о том, что украинское командование использует наиболее подготовленные подразделения для выполнения задач, имеющих в том числе пропагандистский характер с целью поддержания рейтинга президента Зеленского.

Ранее сообщалось, что на одном из ключевых направлений ВСУ оказались в плачевном положении.