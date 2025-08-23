Начальник пресс-центра группировки «Запад» Леонид Шаров заявил, что военнослужащие Западной группировки Вооруженных сил РФ за прошедшие сутки сбили 59 беспилотников самолетного типа и 27 тяжелых боевых гексакоптеров R-18 украинских войск. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Шарова, российские бойцы также вскрыли и уничтожили 49 пунктов управления беспилотной авиацией, радиолокационную станцию RADA израильского производства, пять станций радиоэлектронной борьбы, шесть терминалов спутниковой связи Starlink и шесть полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил агентству ТАСС, что российские военнослужащие вплотную подошли к городу Константиновка в Донецкой народной республике (ДНР) и закрепились на ее западных окраинах.

Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинского танка Т-64БВ в ДНР

21 августа Telegram-канал Mash сообщил, что около 150 военных Вооруженных сил РФ отразили атаки 2000 украинских солдат при обороне населенного пункта Кучеров Яр в ДНР. За четверо суток российские бойцы отбили около 20 атак ВСУ.

Ранее российские военные поразили пункт дислокации ВСУ в Сумской области.