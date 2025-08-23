Пленный боец ВСУ объяснил свой отказ воевать
Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Костышак был насильно мобилизован сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов), однако отказался воевать за киевскую элиту. Об этом украинский солдат рассказал в беседе с РИА Новости.
«Воевать за этих "петухов", что ходят по Киеву, разъезжают, бухают по кабакам... за них воевать я не собирался (...) Я бы их всех на войну отправил. И их детей. Чтобы хотя бы недельку побыли на "нуле", узнали, что это такое», — объяснил Костышак свой отказ воевать.
