Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Костышак был насильно мобилизован сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов), однако отказался воевать за киевскую элиту. Об этом украинский солдат рассказал в беседе с РИА Новости.

«Воевать за этих "петухов", что ходят по Киеву, разъезжают, бухают по кабакам... за них воевать я не собирался (...) Я бы их всех на войну отправил. И их детей. Чтобы хотя бы недельку побыли на "нуле", узнали, что это такое», — объяснил Костышак свой отказ воевать.

Ранее пленный боец ВСУ Сергей Зверковский рассказал, что его бросили на передовую, несмотря на разную длину ног и специальность водителя.