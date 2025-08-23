В Минобороны назвали количество сбитых за вечер беспилотников

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за вечер уничтожили десять беспилотников над регионами России. Такое число сбитых устройств назвали в Минобороны РФ.

В пятницу, 22 августа, c 20:50 до полуночи дежурные силы ПВО уничтожили по четыре БПЛА над территориями Ростовской области и Краснодарского края и два — над территорией Белгородской области.

Ранее военнослужащий 60-го отдельного мотострелкового батальона во время боев за село Разино сбил броском автомата украинский БПЛА. По его словам, стрелять по беспилотнику из автомата не представлялось возможным ввиду его близкого расстояния.

SHOT: в городе Абинск Краснодарского края произошли взрывы

21 августа сообщалось, что в Воронежской области задержали 19 поездов из-за падения беспилотника. Инцидент случился на участке Россошь--Сохрановка.