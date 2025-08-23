СМИ сообщили о серии взрывов в Краснодарском крае

В городе Абинск, поселках Ильский и Афипский Краснодарского края произошли несколько взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Местные жители рассказали SHOT, что над населенными пунктами произошли около десяти взрывов. По их словам, из-за громких взрывов сработали сигнализации автомобилей и задрожали стены в домах. Очевидцы также слышали, как пролетали украинские беспилотники. Официальных данных о пострадавших или разрушениях пока нет.

В Минобороны назвали количество сбитых за вечер беспилотников

22 августа Минобороны России сообщало, что за неделю средствами ПВО России были сбиты 1500 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Помимо этого, в течение недели российские ПВО уничтожили 25 управляемых авиационных бомб, 11 реактивных снарядов американской РСЗО HIMARS.

Ранее в Белгородской области под обстрелом оказались четыре округа.