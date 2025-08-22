Украина сделала предупреждение армии Белоруссии

МИД Украины сделал предупреждение Минску перед совместными учениями России и Белоруссии «Запад-2025». Об этом сообщает «Ура.ру».

В своем сообщении украинское ведомство предостерегает Минск от провокаций и призывает не приближаться к границам Украины. Кроме того, МИД Украины также называет Белоруссию «соучастницей» России, а сотрудничество Москвы и Минска — «угрозой для всей Европы».

«Призываем наших партнеров сохранять бдительность, усилить санкционное и политическое давление на Россию и Белоруссию, совместно противодействовать российской пропаганде и укреплять обороноспособность Украины, которая защищает Европу от российской угрозы», — сказано в сообщении.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что изменение в учениях «Запад-2025» демонстрирует отсутствие наступательных планов.