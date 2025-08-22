Хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион

Сторонники хуситов из мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион с применением гиперзвуковой баллистической ракеты, которая преодолела системы противовоздушной обороны Израиля. Об этом сообщил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.

© ТАСС/Zuma

"Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели уникальную военную операцию, в ходе которой они атаковали аэропорт Лод (имеется в виду Бен-Гурион - прим. ТАСС) с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты типа "Палестина-2", преодолев системы ПВО Израиля", - сказал Сариа, обращение которого транслировал принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

Согласно утверждению Сарии, операция "успешно достигла своей цели", в результате обстрела работа аэропорта была временно приостановлена.