Боевиков ВСУ казнили за невыполнение приказа

Военные ВСУ расстреляли двоих своих же солдат за невыполнение приказа. Факт казни зафиксировали российские военные в ходе радиоперехвата и разведки с воздуха. Об этом сообщает телеграм-канал «Народная милиция ДНР».

Командир украинского подразделения дал бойцам 3 часа на выкапывание укрытия и запретил покидать позицию, несмотря на сообщение, что по ним «работает снайпер» и копать они не могут.

После словесной перепалки и угрозы приказать командиру с позывным «Тосол», чтобы его боевики расстреляли неподчиняющихся, угрозы были выполнены. Двое солдат покинули позицию и были расстреляны.

Ранее источник в российских силовых структурах сообщил, что спецназ вооруженных сил Украины, ликвидированный в Черном море, отправили на убой из-за личных мотивов командования.