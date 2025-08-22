В КНДР впервые показали телерепортаж о северокорейских бойцах в Курской области

На ТВ КНДР впервые вышел репортаж об участии северокорейских военных в боях в Курской области. Сюжет показали в эфире Центрального телевидения Северной Кореи.

Материал продолжительностью около 20 минут был посвящен 101 солдату, отдавшим свои жизни в Курской области. На кадрах показано, как северокорейские бойцы штурмуют позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожают украинские танки и сбивают беспилотники.

Ранее председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын вручил звания героя народной республики командирам и бойцам Корейской народной армии, принявшим участие в операции по освобождению Курской области от украинских формирований.