Зеленский: у Украины недостаточно F-16 для обеспечения воздушной безопасности

Украина располагает недостаточным числом истребителей F-16 для обеспечения своей воздушной безопасности. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в ходе переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте в Киеве, передает газета Le Monde.

«Когда мы говорим о F-16, мы очень благодарны всем нашим партнерам за слаженность действий и за то, что у нас теперь есть такой воздушный флот. Вернее, зачаток флота, потому что у нас пока нет всех необходимых нам самолетов», — сказал украинский лидер.

Зеленский добавил, что для обеспечения воздушной безопасности Украине нужно «определенное количество самолетов». При этом президент республики не стал раскрывать, сколько именно истребителей необходимо стране.

В конце июня военный эксперт Алексей Живов заявил, что Вооруженные силы Украины обладают примерно дюжиной истребителей F-16. Он указал, что в республике достаточно пилотов, способных управлять этим самолетом, поскольку их успели подготовить за время конфликта в США.