Лукашенко высказался о вступлении Белоруссии в СВО на стороне России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о возможности вступления республики в войну.

Лидер страны заявил в беседе с журналистами в Минске, что Белоруссия будет воевать только в одном случае - если ее кто-то атакует. Видеофрагмент встречи опубликовал Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе главы белорусского государства.

По словам Лукашенко, в случае нападения на страну, Белоруссия будет воевать всеми возможными и невозможными методами.

Также президент Белоруссии заявил, что его удивили распространяемые в сети слухи о том, что если американцы с украинцами не договорятся, то Беларусь ворвется на Украину с севера и будет вместе с Россией атаковать Украину.

Лукашенко назвал это невозможным. Он добавил, что Минску это не нужно, таких целей никогда не ставилось.